War of domination now to educational institutions: वर्चस्व की जंग अब शिक्षा संस्थानों तक

- tmcp and abvp clash in amta :आमता में तृणमूल छात्र और अभाविप के बीच संघर्ष

- nurshing dutta college clash in tmcp and bjp for put flag :नरसिंह दत्त कॉलेज में भी झंडा लगाने को लेकर मारपीट

हावड़ा.(howrah district)

लोकसभा चुनाव(lok shabha) के बाद बंगाल (west begal)में राजनीतिक वर्चस्व (plitical domination)को लेकर तृणमूल- भाजपा(tmc-bjp) के बीच हिंसा अब शिक्षा संस्थानों (eductional intuation)तक जा पहुंची है। हावड़ा जिले (howrah district)के दो महाविद्यालयों (two colleges)में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद(tmcp) व अभाविप(abvp) के समर्थकों (supportes)के बीच शुक्रवार(friday) को संघर्ष का मामला सामने आया है। दोनों जगहों पर तोड़ फोड़(ransnaks) की खबर पाकर पुलिस (police)व रैफ(raf) को भेजा गया। जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई।

मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को आमता (amta)के रामसदय कॉलेज (ramsadya college)में दाखिला प्रक्रिया में टीएमसीपी समर्थकों (tmc supportes)की ओर से वसूली की खबर पाकर अभाविप के सदस्यों ने अनशन(agitation) शुरू किया था। आरोप है कि टीएमसीपी के समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। पथराव किया गया। दोनों छात्र संगठन के कुछ जने घायल हो गए। वहीं टीएमसीपी का आरोप है कि अभाविप के समर्थकों ने बाहर से भाजपा समर्थकों को बुलाकर कॉलेज में उनके यूनियन के रूम में तोड़ फोड़ की। उनके समर्थकों पर हमला किया गया। घटना की सूचना पाकर रैफ व बड़ी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया।

दूसरी ओर बेंटरा थाना(bentra police station) इलाके के नरसिंह दत्त कॉलेज(nurshingh dutta college) में भी दखल को लेकर टीएमसीपी(tmcp) व भाजपा(bjp) समर्थकों (supporters)के बीच में संघर्ष(clash) की घटना घटी। पुलिस की टीम ने पहुंचकर स्थिति को काबू में किया गया। बताया जाता है कि भाजपा की ओर से नरसिंह दत्त कॉलेज के समक्ष टीएमसी का झंडा हटाकर वहां भाजपा का झंडा लगाया जा रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हो गई। पुलिस ने कहा कि तुरंत पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया गया। टीएमसीपी का कहना है कि जबरन भाजपा का झंडा लगा रहे थे। जबकि भाजपा का कहना है कि उनका झंडा हटाया जा रहा था। बहरहाल पूरे मामले की पुलिस छान बीन कर रही है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।