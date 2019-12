WEATHER UPDATE BENGAL 2019--कांपेगा अब कोलकाता, दक्षिण बंगाल में छूटेगी कंपकंपी, क्यों? जानिए यहां

WEATHER UPDATE BENGAL 2019---Shaking will be shivering in Kolkata, South Bengal, why? Know here-----बढ़ेगा सर्दी का प्रकोप, 12 डिग्री तक लुढक़ेगा पारा , मौसम विभाग का अलर्ट, कोलकाता में 14 डिग्री आज रहेगा तामपान, इसलिए हुआ ऐसा----बंगाल पहुंची उत्तर की सर्द हवा, पश्चिमी विक्षोभ का असर कम