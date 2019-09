कोलकाताः IPS राजीव कुमार की तलाश में सचिवालय पहुंची सीबीआई

कोलकाता

सारधा चिटफंड घोटाले (Saradha chitfund Scam) की जांच में जुटी सीबीआई (CBI) ने कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्रर राजीव कुमार ( Rajiv Kumar) की तलाश तेज कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस महानिदेशक (DGP) तथा गृह सचिव एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राजीव कुमार का पता पूछा। सूत्रों के अनुसार सीबीआई अब राजीव कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की तैयारी में है। सीबीआई के अधिकारी राजीव कुमार को अब मोहलत देने के पक्ष में नहीं हैं।

कुमार पर सारधा चिटफंड घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। आरोप है कि राजीव कुमार ने सारधा समूह के प्रमख सुदीप्त सेन की लाल रंग की डायरी जिसमें राज्य के बड़े नेताओं को दिए गए रुपए का हिसाब-किताब है, को छुपा रखा है। कुमार को सीबीआई ने शनिवार सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए तलब किया था। वे हाजिर नहीं हुए थे। उनके वकील ने शाम को सीबीआई को ई-मेल कर सूचित किया था कि उसका मुवक्किल फिलहाल छुट्टी पर है। इसलिए हाजिर नहीं हो सकता। एक महीने को मोहलत दी जाए। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने राजीव कुमार के अनुरोध को ठुकरा दिया है। अगर वे यथाशीघ्र हाजिर नहीं होंगे तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।

Howrah: A Central Bureau of Investigation (CBI) team visited Nabanna building, the State Secretariat of West Bengal, earlier today. pic.twitter.com/RPwEbNkVR4