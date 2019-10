25 दिन बाद सामने आए आईपीएस राजीव कुमार, जेल या बेल जानें...

कोलकाता

कोलकाता

सारधा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तारी के भय से लम्बे समय से भूमिगत चल रहे कोलकाता पुलिस के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार (IPS Rajeev Kumar) आखिरकार गुरुवार को सामने आए। वकील के साथ अलीपुर कोर्ट पहुंचे और समर्पण किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगे स्टे को हटा लिया था। तब से वे भूमिगत थे। सीबीआई उनकी तलाश कर रही थी। राजीव कुमार कहां है यह जानने को लेकर कोलकाता के लोगों में काफी उत्सुकता थी। राजीव कुमार के सामने आने की खबर सुन लोग टीवी के सामने चिपक गए। राजीव कुमार को बेल मिला या जेल यह जानने के लिए लोग बेताब रहे।

मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से राजीव कुमार को अग्रिम जमानत मिली थी। उसके बाद सुबह लगभग 11:30 बजे वकील के साथ अलीपुर कोर्ट में पहुंचे तथा समर्पण किया। कोर्ट ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर कुमार को जमानत दे दी।

25 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगे स्टे को हटा लिया था। तब से वे भूमिगत थे। सीबीआई उनकी तलाश कर रही थी। राजीव कुमार अग्रिम जमानत के लिए वकील के मार्फत विभिन्न अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे थे। तीन अदालतों ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अंतत: गत मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी जमानत याचिका मंजूर की थी।

राजीव कुमार पर सारधा चिटफंड घोटाले के महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार सारधा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन ने आफिस में लाल रंग की एक डायरी रखी थी। उक्त डायरी में उन तमाम प्रभावशाली नेताओं के नाम लिखे हुए थे जो चिटफंड की काली कमाई में से मोटी रकम लेते थे। कब किस राजनेता को कितने पैसे दिए गए? यह सब उक्त डायरी में लिखा जाता था। राजीव कुमार ने उक्त डायरी को नष्ट कर दिया है अथवा छुपा कर रख दिया है।

--

West Bengal: Former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar arrives at Alipore Court, after Calcutta High Court granted him anticipatory bail on a personal bond of Rs 50,000. pic.twitter.com/Qc2mkDr0vu