बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष का निधन, मुख्यमंत्री ने जताया शोक

कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष सुकुमार हांसदा का गुरूवार को कोलकाता के एक निजी अस्पताल में कैंसर के कारण निधन हो गया। अस्पताल सूत्रों ने यह जानकारी दी। वे 63 साल के थे।

पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बताया कि हांसदा के मौजूदा वर्ष के शुरू में प्रोस्टेट कैंसर से पीडि़त होने का पता चला था। उसके बाद पिछले कुछ महीनों से उनकी चिकित्सा चल रही थी।

हांसदा झाडग़्राम से दो बार के विधायक और पूर्व पश्चिमांचल उन्नयन मंत्री का पद संभाल चुके थे।

विधानसभा अध्यक्ष बनर्जी ने बताया कि उन्हें पहले शहर के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कुछ दिन पहले निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था।

Deeply grieved to hear about the passing away of WB Assembly Dy Speaker & Jhargram MLA Shri Sukumar Hansda. He was also serving as AITC State Vice President. His relentless service for people shall always be remembered. My condolences to his family & followers.