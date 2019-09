किसके नेतृत्व में बाबुल सुप्रियो पर हमला? देखें उसकी तस्वीर...

कोलकाता

भाजपा सांसद और केन्द्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो (Babul Suprio) पर गुरुवार को कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) में हमला किया गया था। वामपंथी छात्र संगठन के छात्रों ने उनके साथ मारपीट थी उनका कुर्ता फाड़ दिया गया था। बाबुल सुप्रियो ने शुक्रवार को ट्वीटर पर उक्त लडक़े का फोटो पोस्ट किया जिसके नेतृत्व में उन पर हमला किया गया था। बाबुल सप्रियों ने अपने पोस्ट में लिखा है ‘‘इस लडक़े के नेतृत्व में हम पर हमला किया गया था। हमने कोई गलती नहीं की थी। देखते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपी युवक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती हैं।’’





These are self-proclaimed Naxalites.. the one with a red Band and the one with blue stripe shirt - he is the one who can be seen catching hold of my hair.. Check out my reasoning with them and then check their demeanour..



Link👇https://t.co/HJhyH7qB97 #JadavpurUniversity pic.twitter.com/aAu8szVnXA