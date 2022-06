भवानीपुर गुजराती दंपती हत्याकांड : 50 लाख रुपए लूटना था मुख्य उद्देश्य

मुख्य आरोपी जमाई का मौसेरा भाई, चार साल पहले आया गुजरात से, कर दिया बड़ा कांड. भवानीपुर गुजराती दंपती हत्याकांड Bhawanipur Gujarati couple murder case का मुख्य उद्देश्य शाह दंपती के घर से 50 लाख रुपए लूटना था।

कोलकाता Published: June 09, 2022 11:07:14 pm

कृष्णदास पार्थ कोलकाता . west bengal ke भवानीपुर दंपती हत्याकांड Bhawanipur Gujarati couple murder case का मुख्य उद्देश्य शाह दंपती के घर से 50 लाख रुपए लूटना था। The main objective was to rob 50 lakh rupees. उधारी चुकाने के बहाने एक दिन पहले भवानीपुर जाकर शाह दंपती की रेकी की गई थी। मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि गुजराती दंपती अशोक शाह व रश्मिता शाह के मझले जमाई क्रिश का मौसेरा भाई है। उसका नाम दीपेश शाह नौसना है। वह चार साल पहले कोलकाता आया। इससे पहले वह गुजरात में रहता था।

एक दिन पहले की थी रेकी-did reiki a day ago

सूत्रों का कहना है कि दीपेश ने अशोक शाह से एक लाख रुपए लोन लिया था। इस बीच उसे खबर मिली की 50 लाख रुपए में अशोक ने अपने मकान को बेच दिया है। खबर मिलते ही रेकी करने के उद्देश्य से दीपेश हत्या के एक दिन पहले अशोक के घर पहुंचा। तब लोन में लिए गए रुपए चुकाने की बात कर वह वहां से चला गया। दूसरे दिन अपने साथ जतिन मेहता, सुबोध सिंह और रत्नाकर नाथ को लेकर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक, दीपेश ने तीन शादियां की है। एक पत्नी छोडक़र चली गई। दूसरे का निधन हो गया। वह तीसरी पत्नी के साथ रहता है। 25-30 हजार में सेटेलमेंट करने को लेकर बढ़ा विवाद अशोक को पता था कि दीपेश रुपए देने के लिए आया है। इसलिए वे बड़े सहज तरीके से दीपेश और उसके साथ आए लोगों से बात कर रहे थे। इस दौरान दीपेश ने लोन में लिए गए रुपए को 25-30 हजार में सेटेलमेंट करने के लिए कहा। इस पर अशोक मेहता नाराज हो गए। उन्होंने लोन में लिए गए एक लाख रुपए को पूरा लौटाने की बात कही। इसको लेकर उनमें बहस हो गई। मौका देखते ही अशोक पर हमला कर दिया गया। रश्मिता भागने की कोशिश की तो सिर में मारी गोली

पत्नी रश्मिता के सामने ही अशोक को ढेर कर दिया गया। इसके बाद डर के मारे रश्मिता वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान पीछे से उसके सिर में गोली मार दी गई। तब दनादन तीन गोलिया चलाई गई थी। दो गोली दीवार में लगी। एक सिर में लगते ही रश्मिता भी वहीं ढेर हो गई। बाद में 50 लाख रुपए के लिए कमरे की तलाशी ली गई। लेकिन इनको कुछ हाथ नहीं लगा। क्योंकि घर में रुपए थे ही नहीं। दीपेश को खबर मिली थी कि अशोक के पास 50 लाख रुपए आए हैं। जब कुछ नहीं मिला, तो ये चारों वहां से चंपत हो गए। पुलिस की एक विशेष टीम गुजरात के लिए रवाना पुलिस की एक विशेष टीम गुजरात के लिए रवाना हो गई है। यह अनुमान किया जा रहा है कि दीपेश गुजरात में है। उसको पकड़वाने के लिए भवानीपुर के कुछ गुजराती समाज के लोगों से भी मदद मांगी गई है। भवानीपुर में रहने वाले गुजरातियों ने दीपेश के कई सुराग दिए हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। पढ़ना जारी रखे

