ममता बनर्जी को फिर बड़ा झटका, एक और विधायक भाजपा में शामिल!

कोलकाता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (West Bengal CM) ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को फिर बड़ा झटका लगने वाला है। उनकी पार्टी का एक और विधायक (TMC MLA) भाजपा (BJP) में शामिल होने जा रहा है। राजारहाट के विधायक व विधाननगर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सव्यसाची दत्त मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजदूगदी में भगवा पार्टी का झंडा थामेंगे। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को अमित शाह कोलकाता के दौरे पर आ रहे हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में एनआरसी के मु²े पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में सव्यसाची दत्त भाजपा में शामिल होंगे।

Former Mayor of Bidhannagar (West Bengal) and TMC MLA Sabyasachi Dutta: I will be joining BJP tomorrow at Netaji Indoor Stadium (Kolkata) in presence of Union Home Minister Amit Shah.