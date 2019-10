प.बंगाल: तृणमूल को फिर बड़ा झटका, दिग्गज नेता भाजपा में शामिल

कोलकाता

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को फिर बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व मेयर, विधायक मंगलवार को भगवा रंग में रंग गए। इसके साथ ही कई दिनों से जारी अटकलों पर विराम लग गया। राजारहाट के विधायक व विधाननगर नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सव्यसाची दत्त ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) की मौजूदगी में भगवा पार्टी का झंडा थाम लिया। अंगवस्त्र पहना कर अमित शाह ने उनका स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने के बाद सव्यसाची दत्त ने कहा कि वे कश्मीर की तरह बंगाल को भी शांत करेंगे।

Kolkata: Former Mayor of Bidhannagar (West Bengal) and TMC MLA Sabyasachi Dutta joins BJP in presence of Party President Amit Shah. pic.twitter.com/Z1p7reQQdE