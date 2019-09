भाजपा के इस नेता के घर सीबीआई, रिश्वतखोरी के मामले में पूछताछ

कोलकाता

नारद स्टिंग काण्ड (Narada Sting Case) की जांच में जुटी सीबीआई (CBI) की टीम रविवार को आईपीएस एसएमएच मिर्जा को साथ लेकर दक्षिण कोलकाता के एल्गिन रोड स्थित भाजपा नेता (BJP Leader) मुकुल राय (Mukul Roy) के घर गई और वारदात की तस्दीक कराई। मिर्जा ने सीबीआई को बताया है कि मुकुल राय के एल्गिन रोड स्थित घर में ही उन्हें नारद स्टिंग के पैसे दिए गए थे। तीसरे तल्ले के कमरे में मुकुल राय ने पैसे लिए थे। सीबीआई के अधिकारियों ने मिर्जा से पूरी घटना की पुनरावृत्ति कराई और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। सीबीआई की टीम जब मुकुल राय के घर गई थी, वे घर पर ही थे। लगभग ४० मिनट तक सीबीआई के अधिकारी मुकुल राय के घर में रहे और वीडियो रिकार्डिंग की। इससे पहले सीबीआई ने शनिवार को अपने दफ्तर में मुकुल राय से करीब ३ घंटे पूछताछ की थी।

Kolkata: Central Bureau of Investigation (CBI) team leaves BJP leader Mukul Roy's residence after questioning him in Narada sting case. #WestBengal pic.twitter.com/fOzHi9Z4gL