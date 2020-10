KOLKATA METRO---महानगर में ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में जुड़ा एक और अध्याय

RAILWAY minister Piyush Goyal on Sunday virtually inaugurated the new Phoolbagan station of the East-West Metro that will connect Salt Lake to Kolkata and Howrah.रेल मंत्री ने किया फूलबागान मेट्रो स्टेशन का उद्घघाटन, गोयल ने साल्टलेक सेक्टर-5 तक पहली ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया , सेक्टर 5 और हावड़ा मैदान को जोडऩे वाले गलियारे का पूरा काम 2021 तक होने की संभावना