WEST BENGAL DURGA-PUJA--प्रवासी महिला श्रमिक के रूप में दिखेगी देवी दुर्गा

WEST BENGAL_ Goddess Durga will be seen as a migrant women laborer, -बेहाला के बरीशा दुर्गा पूजा कमेटी ने बनाया रिलीफ (राहत) को पूजा थीम, दुर्गा प्रतिमा की जगह प्रवासी मजदूरों की संघर्षपूर्ण यात्रा दिखाने का फैसला