HOWRAH – KALKA SPECIAL TO BE NAMED AS HOWRAH – KALKA NETAJI EXPRESS SPECIALहावड़ा-कालका स्पेशल अब हुई हावड़ा-कालका नेताजी स्पेशल एक्सप्रेस

HOWRAH – KALKA SPECIAL TO BE NAMED AS HOWRAH – KALKA NETAJI EXPRESS SPECIA-कोलकाता। रेलवे मंत्रालय ने अपनी सामान्य सेवाओं को फिर शुरू करने पर इस साल 23जनवरी से 12311/12312हावड़ा-कालका स्पेशल मेल को नेताजी एक्सप्रेस के रूप में नाम देने की मंजूरी दे दी है। अब हावड़ा-कालका स्पेशल ट्रेन हावड़ा-कालका नेताजी स्पेशल एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। हावड़ा-कालका मेल का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ कमलदेव दास ने 20 जनवरी को जारी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की।पूर्वी रेलवे के तत चलने वाली इस ट्रेन कालका मेल से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी के पलायन का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त है। नेताजी कलकत्ता से अंग्रेजों को चकमा देकर धनबाद के पास बरारी में अपने भतीजे डॉ. शिशिर कुमार बोस के घर पहुंचे। जहां से गोमो (झारखंड) स्टेशन पर और 18 जनवरी, 1941 को इसी कालका मेल में सवार हुए थे।ऐतिहासिक रूप सेकलकत्ता और दिल्ली के बीच पहली ट्रेन 1866 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी नेईस्ट इंडियन रेलवे मेल के नाम से चलाई थी और ट्रेन की संख्या 1 अप और 2 डाउन थी। बाद में ट्रेन को कालका तक बढ़ा दिया। यह ट्रेन प्रमुख व्यवस्था थी जिससे ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स ने कलकत्ता से अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला स्थानांतरित कर दी थी।चूंकि नेताजी ने भारत को स्वतंत्रता के एक्सप्रेस मार्ग पर रखा था इसलिए भारतीय रेलवे नेताजी एक्सप्रेस की शुरुआत के साथ उनकी जयंती मना रही।