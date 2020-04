अब बंगाल के अधिकारियों पर बरसे राज्यपाल बोले राजनीतिक लगाव ठीक नहीं

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का राज्य सरकार को निशाने पर लेना जारी है। शुक्रवार को उन्होंने राज्य के अधिकारियों पर बरसते हुए कहा कि सांसदों की केन्द्रीय भूमिका होती है, उनकी गतिविधियों में अवरोधक खड़े करना गंभीर मामला है।

दरअसल भाजपा के कई सांसदों का आरोप है कि जिला प्रशासन उन्हें कोरोना राहत सामग्री बांटने नहीं दे रहा है। उन्हें अपने संसदीय क्षेत्रों में सहायता का सामान ले जाने से भी रोका जा रहा है। जिसकी सांसदों ने राज्यपाल से शिकायत की थी।





MPs have pivotal role, particularly in our fight #Covid19. Impeding their activities by district administration is serious.



Those so engaged are in for serious consequences. Such political alignment will not be overlooked.



State officials must disable political affinity.