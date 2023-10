West Bengal News Hindi : दुर्गा पूजा के दौरान सरकार ने दिए मेट्रो और अस्पतालों को कड़े निर्देश

West Bengal News Hindi : दुर्गा पूजा के दौरान सरकार ने दिए मेट्रो और अस्पतालों को कड़े निर्देश

कोलकाताPublished: Oct 20, 2023 07:38:18 pm Submitted by: Mohit Sabdani

दुर्गा पूजा (durga puja) को देखते हुए सरकार ने कोलकाता मेट्रो (kolkata metro) को आधी रात तक चलने के निर्देश दिए है, साथ ही इस दौरान राज्य के सरकारी अस्पतालों (hospitals) में आउटडोर सुविधाएं भी खुली रखने के निर्देश दिए गए हैं।

west bengal government issues order to kolkata metro and hospitals in durga puja

