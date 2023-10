West Bengal news hindi: पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की बेटी ने ट्यूशन से कमाए 3.4 करोड़

West Bengal news hindi: पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की बेटी ने ट्यूशन से कमाए 3.4 करोड़

कोलकाताPublished: Oct 30, 2023 06:45:52 pm Submitted by: Mohit Sabdani

राशन घोटाले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल (west bengal) के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक (jyotipriya malick) की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रहीं हैं। हाल ही में ईडी (ED) को पता चला हैं कि मंत्री की बेटी के खाते में नोटबंदी के बाद करीब 3.37 करोड़ रूपए ट्रांसफर किए गए। वह पेशे से शिक्षक हैं और उनका कहना हैं कि यह रकम उन्होंने ट्यूशन से कमाकर जमा की हैं।

West Bengal minister jyotipriya malick daughter says she earned 3.4 crores from tutions

