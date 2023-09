West bengal news: पश्चिम बंगाल का किरीटेश्वरी गाँव बना भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव

Sep 27, 2023

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (west bengal) के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटेश्वरी गाँव (kiriteshwari village) को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव (best tourism village) चुना गया है। इस गाँव के सांप्रदायिक सद्भाव और अद्वितीय स्थापत्य कला के कारण भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव प्रतिस्पर्धा 2023' (best tourism village) में इस गाँव का चयन किया है। west bengal kiriteshwari village selected as best tourism village of india

