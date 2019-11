West Bengal:कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज

कोलकाता

कोलकाता के सेन्ट्रल एवेन्यू इलाके में पुलिस ने बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले दाग कर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस के लाठी से बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए पथराव में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने भाजपा नेता राजू बंद्योपाध्याय समेत भाजयुमो के 31 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

निमग मुख्यलय के घेराव करने निकले थे

महानगर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के लिए कोलकाता नगर निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने निमग मुख्यलय के घेराव करने निकले थे। चूंकि यह पूर्व घोषित कार्यक्रम था, बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक एकत्र हुए थे। उधर हंगामे के भय से बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। चांदनी मार्केट के नजदीक पुलिस बैरिकटे लगा रखी थी। पुलिस ने रोका तो भाजपा समर्थकों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी। स्थिति को बेकाबू होते देखे पुलिस ने पहले भाजयुमो समर्थकों पर वाटर कैनन से प्रहार किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग कर लाठीचार्ज कर दिया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पुलिस को रास्ते से हटाने के लिए पानी की बोतले और पत्थर फेंके। भीड़ को बेकाबू होने के बाद कोलकाता पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा।

पुलिस ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष ने पुलिस की कार्रवाई को ‘थर्ड डिग्री’ बताया है। दिलीप घोष ने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने आंदोलन दबाने के लिए भाजयुमो के कार्यकर्ताओं पर निर्मम अत्याचार किया है। प्रदेश भाजपा के नेताओं का कहना है कि भाजयुमो कार्यकर्ता सिर्फ नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई की जो की गलत है।

कहर बरपा रही है ‘डेंगू'

कोलकाता और आसपास के जिलों में मच्छरजनित बीमारी ‘डेंगू’ कहर बरपा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 44,852 लोग डेंगू की चपेट में हैं। 23 लोगों की मौत हो चुकी है। गैर-सरकारी आंकड़ो के अनुसार चालू वर्ष में अब तक गैर-सरकारी आंक ड़े के अनुसार 45 से अधिक लोगों की मौत हुई है।

