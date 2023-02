WEST BENGAL UNDER WATER METRO 2023 -भारत में कहां इसी साल दौड़ेगी गंगा के नीचे मेट्रो, जानिए यहां

कोलकाताPublished: Feb 27, 2023 12:22:41 pm Submitted by: Shishir Sharan Rahi

Where in India will the metro run under the Ganga this year, know here, एस्प्लानेड-हावड़ा मैदान सेक्शन पर मेट्रो ट्रायल अप्रेल में संभव, रेकॉर्ड 66 दिनों में बनी देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो टनल, हावड़ा स्टेशन को कोलकाता से जोड़ेगा





BENGAL UNDER WATER METRO 2023-कोलकाता. -भारत में इसी साल दौड़ेगी गंगा के नीचे मेट्रो, जानिए यहां. हुगली नदी के नीचे ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना के एस्प्लानेड-हावड़ा मैदान सेक्शन पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल अप्रेल के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नेतृत्व में हुगली नदी के नीचे रिकॉर्ड 66 दिन में देश की पहली अंडरवाटर मेट्रो टनल निर्माण किया गया। हावड़ा से कोलकाता के बीच हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबा मेट्रो टनल है जो हावड़ा स्टेशन को कोलकाता से जोड़ेगा। मेट्रो के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने रविवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर (ग्रीन लाइन) साल्टलेक सेक्टर 5 से सियालदह स्टेशन तक 9.3 किलोमीटर दूरी पर चालू हो गया है। हावड़ा मैदान से साल्टलेक सेक्टर-5 के बीच पूरा ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर इसी साल अक्टूबर, में 16.55 किलोमीटर पर चालू होने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर को हुगली जैसी शक्तिशाली नदी के नीचे भारत में नदी परिवहन सुरंग के तहत सबसे पहले होने का गौरव प्राप्त है। मेट्रो रेलवे जीएम अरूण अरोड़ा ने कहा था कि साल के अंत तक ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर पर हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच सेवा शुरू करने के प्रयास हैं।

