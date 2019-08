West Bengal : बंगाल के मंत्री सुब्रत ने दी भाजपा को यह नसीहत

-कहा, तृणमूल से लें प्रशिक्षण, तब करें दुर्गापूजा की बात

कोलकाता.

पश्चिम बंगाल में भाजपा चाह कर भी Durga Puja के आयोजनों पर अपने प्रभाव का विस्तार नहीं कर सकेगी। बालीगंज के एकडलिया एवरग्रीन पूजा मंडप के खूंटी पूजा के अवसर पर रविवार को राज्य के Panchayat and Rural Developement Minister Subrata Mukherjee ने इसी लहजे में भाजपा पर प्रहार किया। सुब्रत ने कहा कि पहले भाजपा के नेता इस साल तृणमूल कांग्रेस से ट्रेनिंग ले, फिर दुर्गापूजा पर अपना प्रभाव जमाने की बात करें। मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा नेतृत्व जिस स्टाइल से पश्चिम बंगाल के पंचायतों, स्थानीय निकायों यहां तक कि विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा है ठीक उसी स्टाइल से दुर्गापूजा को भी अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। खूंटी पूजा के अवसर पर राज्य के Power Minister शोभनदेव चट्टोपाध्याय, Minister of State Health and Family Welfare चंद्रिमा भट्टाचार्य सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।