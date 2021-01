ER RUNS ITS FIRST KISAN RAIL SPECIAL-पूर्व रेलवे ने शुरू की किसान ट्रेन

ER RUNS ITS FIRST KISAN RAIL SPECIAL FROM TARAKESWAR TO DIMAPUR-

कोलकाता। पूर्व रेलवे ने 29जनवरी को पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से नागालैंड के दीमापुर के लिए अपनी पहली किसान स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन के जरिए पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए आलू की पहली खेप बिक्री के लिए भेजी गई। देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने, किसानों के फसलों और उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने की कड़ी में भारतीय रेलवे ने किसान रेलवे की शुरूआत की। इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि आम जनता को भी किफायती खाद्य उत्पाद मिलेगा। 00329तारकेश्वर-दीमापुर किसान स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन है जो 30 जुलाई तक चलेगी। यह हर शुक्रवार सुबह तारकेश्वर से 10 बजे चलेगी। जबकि दीमापुर से 00330 ट्रेन शनिवार रात 9.30 बजे रवाना होगी। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ कमल देव दास ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि किसी भी यात्री को इस ट्रेन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में तारकेश्वर स्टेशन में आलू का लदान किया जाएगा। एग्रो स्टेशनों से कृषि उत्पादों को लोड करने की सुविधा है। उद्घाटन समारोह में तारकेश्वर से किसान स्पेशल ट्रेन में लगभग 1050 क्विंटल आलू लादा गया। अन्य सब्जियों को अलग-अलग स्टेशनों से उतारा जाएगा। दास ने कहा कि किसान स्पेशल ट्रेन के चलने से जहां किसानों को अपनी उपज को बड़े बाजारों तक पहुंचाने और अपनी उपज का प्रतिस्पर्धी मूल्य हासिल करने का फायदा होगा। खासकर पश्चिम बंगाल के किसानों को इसका काफी लाभ होगा। किसान अपनी बुक की खेप को मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी उतार सकते हैं। बंगाल के हुगली और बद्र्धमान जिले में सबसे अधिक आलू उत्पादन होता है। किसान ट्रेन से स्थानीय किसानों को सीधे लाभ मिलेगा जबकि बाजारों में आलू की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को सस्ता आलू मिल सकेगा।





यहां रूकेगी किसान ट्रेन

तारकेश्वर से रवाना होते हुए सेवड़ाफुली, श्रीरामपुर होते हुए बैंडेल, अम्बिका कलना, नबाद्वीप धाम, पुरबस्थली, कटवा, अजीमगंज, अजीमगंज सिटी, मालदा टाउन, नई जलपाईगुड़ी, न्यू कूचविहार, न्यू बॉंगैंगों, गुवाहाटी और लामडिंग स्टेशन पर स्टॉपेज।