WEST BENGAL AZADI KI RAILGADI AUR STATIONS-आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव पर निकली बाइक रैली

AZADI KI RAIL GADI AUR STATIONS AS A PART OF 75 YEARS OF INDEPENDENCE, दक्षिण-पूर्व, METRO RAILWAY का आयोजन,. GM ने किया बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना







कोलकाता Published: July 21, 2022 05:47:21 am

BENGAL AZADI KI RAIL GADI AUR STATIONS AS A PART OF 75 YEARS OF INDEPENDENCE-कोलकाता। SOUTH-EASTERN AND METRO RAILWAY की ओर से सोमवार को AZADI KI RAIL GADI AUR STATIONS उत्सव पर बाइक रैली निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन हुआ। दक्षिण-पूर्व रेल सूत्रों ने बताया कि महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय से एक मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइकर्स रैली बिहार के चंपारण तक जाएगी। 18 से 23 जुलाई तक भारतीय रेलवे के अन्य क्षेत्रों के साथ इस अवसर को चिह्नित करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

------

WEST BENGAL AZADI KI RAILGADI AUR STATIONS-आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन उत्सव पर निकली बाइक रैली

हर घर झंडा स्टाल का उदघाटन

GM ने खादी ग्रामोद्योग भवन स्थापित हर घर झंडा स्टाल का भी उदघााटन किया। दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 स्टेशनों (चक्रधरपुर, टाटानगर, रांची और बालासोर) की पहचान स्वतंत्रता स्टेशनों के रूप में की गई है। इन स्टेशनों पर आज़ादी की रेलगाड़़ी और स्टेशन उत्सव के उपलक्ष्य में कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। स्वतंत्रता संग्राम के सार तत्व वाले नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्टेशनों पर फोटो गैलरी बनाई जाएंगी। इस दौरान प्रमुख स्टेशनों पर देशभक्ति गीत बजाए जाएंगे। लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था की जाएगी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्टेशनों पर वीडियो क्लिप चलाए जाएंगे। आयोजन के लिए 12810हावड़ा-मुंबई सीएसएमटी मेल की पहचान की गई है। इसे 20 जुलाई को

स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उधर पूर्व व METRO RAILWAY GM अरुण अरोड़ा ने इसके तहत सोमवार को पूर्व रेलवे मुख्यालय, फेयरली प्लेस से एक मोटर बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मोटर बाइक रैली 772 किलोमीटर दूरी तय कर कोलकाता से शुरू होकर 27 जुलाई को बिहार के चंपारण पहुंचेगी। और उसके बाद रैली नई दिल्ली रवाना होगी। अरोड़ा ने फेयरली प्लेस स्थित मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे 18 से 23 जुलाई तक आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशनों के प्रतिष्ठित सप्ताह को रंगीन तरीके से देख रहा है। ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ संबंध रखने के लिए चिह्नित विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों को उजागर किया जा सके। पूर्व रेलवे में तीन ट्रेनें 12311/12312 हावड़ा-कालका नेताजी एक्सप्रेस, 12379/12380 हावड़ा-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस और 22321/22322 हावड़ा-सिउरी हूल एक्सप्रेस ट्रेन इस सप्ताह में स्पॉट की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पूर्वी रेलवे के पांच स्टेशनों भागलपुर, बर्द्धमान, जिरात, नैहाटी और सुभाषग्राम को इस उत्सव के दौरान हाइलाइट करने के लिए चिन्हित किया गया है। कोलकाता मेट्रो रेलवे में, नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन को निकटवर्ती क्षेत्र (लाला लाजपत राय सारणी, पूर्व में एल्गिन रोड) में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निवास के साथ चुना गया है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें