WEST BENGAL COVID-199 कोविड से मौत का आंकड़ा थमा

कोरोना वायरस से दुनियाभर में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत ----

डब्लूएचओ का दावा- कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई

भारत ने डब्लूएचओ के मौत के आंकलन की पद्धति पर उठाए सवाल

लंदन: दुनियाभर में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस का जन्म कहां हुआ (Where was COVID-19 First Identified), इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके बावजूद यह जरूर पता चल गया है कि इस महामारी के कारण दुनियाभर में अब तक कितने लोगों की मौत (COVID-19 Death Toll Worldwide) हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization)) का अनुमान है कि पिछले दो वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने या तो कोरोना वायरस से या स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई है। यह संख्या दुनियाभर के देशों के दिए गए आधिकारिक आंकड़ों से दोगुने से भी ज्यादा है। इसमें सबसे अधिक मौतें दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में हुईं हैं।