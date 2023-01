WEST BENGAL -Mamta has the ability to become the next PM-ममता में है अगला पीएम बनने की क्षमता

कोलकाताPublished: Jan 15, 2023 01:52:17 pm Submitted by: Shishir Sharan Rahi

Mamta has the ability to become the next PM-----बोले NOBEL WINNER SEN नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, 2024 चुनाव में होगी क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम, यह सोचना भूल होगी कि 2024 चुनाव एकतरफा तरीके से भाजपा के पक्ष में होगा

BENGAL NEWS-कोलकाता। Mamta has the ability to become the next PMमुख्यमंत्री ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। जबकि 2024 के चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन का यह कहना है। सेन ने कोलकाता में एक न्यूज एजेंसी को दिए विशेष साक्षात्कार के दौरान यह बात कही। सेन ने कहा यह सोचना भूल होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव एकतरफा तरीके से भाजपा के पक्ष में होगा। आगामी आम चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका साफ तौर पर महत्वपूर्ण होगी।तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो सीएम ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने का माद्दा है।

