WEST BENGAL --पहले कोविड-फिर डेंगू अब चिकन पॉक्स की दस्तक

कोलकाताPublished: Feb 05, 2023 02:57:20 pm Submitted by: Shishir Sharan Rahi

First Kovid, then dengue, now chicken pox knocks

-स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, बोले डॉक्टर्स: कोविड-19 नियम हटाने के साथ तेजी से बढ़ा संक्रमण

BENGAL CHICKEN POX -कोलकाता . पहले कोविड-19 फिर डेंगू के बाद अब चिकन पॉक्स के बढते खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। डाक्टरों का कहना हैकि कोविड-19 प्रोटोकाल हटाने के साथ तेजी से संक्रमण बढ़ा। जबकि बेलियाघाटा आईडी अस्पताल में ३ माह में १२ जानें गई। मरने वालों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य मंडल चिंतित है। काफी संख्या में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। संक्रमण के हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही ऐसे लोगों को संक्रमण से बचने की सलाह दी है। स्वास्थ्य निदेशक सिद्धार्थ नियोगी ने कहा कि मौसम बदलाव के दौरान इस बीमारी के मामले बढ़ जाते हैंलेकिन इस बार स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हाल के दिनों में इस बीमारी से मृत्यु दर और चिंता भी बढ़ रही है।