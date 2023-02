WEST BENGAL - JOURNEY OF FAITH FROM KOLKATA TO RAJASTHANकोलकाता से राजस्थान तक आस्था की यात्रा

कोलकाताPublished: Feb 26, 2023 01:11:32 pm Submitted by: Shishir Sharan Rahi

महानगर से रामदेवरा गए सैकड़ों श्रद्धालु, बीकानेर से 23 फरवरी को शुरू हुई पदयात्रा

BENGAL - JOURNEY OF FAITH FROM KOLKATA TO RAJASTHAN---कोलकाता से राजस्थान तक आस्था की यात्राकोलकाता/बड़ाबाजार। सामाजिक संस्था रामदेव बाल मण्डल के तत्वावधान में कोलकाता से 40 श्रद्धालु राजस्थान के बीकानेर से होते हुए एक मार्च को रामदेवरा पहुंचेंगे। मण्डल के संस्थापक जेठमल रंगा ने शनिवार को पत्रिका को यह जानकारी दी। रंगा ने कहा कि कोलकाता से राजस्थान तक आस्था की यात्रा के तहत महानगर से रामदेवरा सैकड़ों श्रद्धालु गए हैं। बीकानेर से 23 फरवरी को पदयात्रा शुरू हुई। रंगा ने बताया कि ट्रेन से बीकानेर तक की यात्रा पूरी करने के बाद हम सभी यहां से बाबा रामदेव के दरबार तक पदयात्रा कर रहे हैं।