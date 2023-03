WEST BENGAL -Rajasthan International Expo--राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो के लिए न्योता देने आए राजस्थान के आला अधिकारी

कोलकाताPublished: Mar 02, 2023 01:23:58 pm Submitted by: Shishir Sharan Rahi

कोलकाता में राजस्थान फाउंडेशन का रोड शो, जोधपुर में 20 से 22 मार्च तक लगेगा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, जुटेंगे 28 देशों के 20 हजार से ज्यादा बॉयर्स





WEST BENGAL- Top officials of Rajasthan came to invite for Rajasthan International Expo-2023 कोलकाता। जोधपुर में 20 से २२ मार्च को होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो-2023 में प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को एक होटल में राजस्थान फाउंडेशन का रोड शो हुआ। इसका मकसद एक्सपो की तैयारियों के मद्देनजर प्रवासी राजस्थानियों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को इसमें शिरकत का न्योता देना था। रोड शो में कोलकाता में रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों के साथ मंथन किया गया और उन्हें हस्तशिल्प क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजस्थान से आए आला अफसरों में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (आरईपीसी) व राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा, उद्योग-वाणिज्य राजस्थान सरकार आयुक्त महेंद्र पारख, राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव, मनीषा अरोड़ा (एमडी राजसिको) मौजूद थे। राजस्थान से आए अधिकारियों ने मौके पर प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों से गुफ्तगु की और उन्हें एक्सपो में भाग लेने का न्योता दिया। एक्सपो में विशेष रूप से राजस्थानी हस्तशिल्प, कृषि-खाद्य उत्पाद, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, फर्नीचर-वस्त्र प्रोडक्टस का प्रदर्शन किया जाएगा। अरोड़ा ने कहा कि एक्सपो की सफलता में प्रवासी राजस्थानी प्रवासियों का सहयोग जरूरी है। इसी मकसद से वे प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों को न्योता देने के लिए कोलकाता आए।

