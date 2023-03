WEST BENGAL Migrant Rajasthanis--प्रवासी राजस्थानियों ने लहराया बंगाल में हर क्षेत्र में परचम

कोलकाता Published: Mar 03, 2023

WEST BENGAL Migrant Rajasthanis hoisted the flag in every field in Bengal 2023 -कोलकाता । प्रवासी राजस्थानियों ने बंगाल में हर क्षेत्र में परचम लहराया है। जोधपुर में 20 से 22 मार्च तक होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो में प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों को न्योता देने कोलकाता आए राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव ने पत्रिका से खास बातचीत में यह बात कही। राजस्थान से आए अफसरों राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (आरईपीसी) व राजसिको चेयरमैन राजीव अरोड़ा, उद्योग-वाणिज्य राजस्थान सरकार आयुक्त महेंद्र पारख, मनीषा अरोड़ा (एमडी राजसिको) की टीम में श्रीवास्तव शामिल थे।

