‘वृंदावन जहां कान्हा के मुख में दिखा यशोदा को ब्रह्माण्ड’

'Vrindavan where the universe was seen in the mouth of Kanha'---सप्ताहव्यापी श्रीमद्भागवत कथा में भजनों पर झूमे श्रद्धालु, बिड़ला मंदिर के सामने कृष्णा निवास में आयोजन