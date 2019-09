लहराएगा 30 फीट का तिरंगा, दिखेगा ‘चंद्रयान-2’ और चंद्रमा? जानिए यहां......

WEST BENGAL NEWS: CHANDRAYAAN WILL C AT DIRGA PUJA PANDAAL IN KOLKLATA: कोलकाता के दुर्गापूजा पंडालों में चंदननगर की विश्व प्रसिद्ध बिजली चलित लाइट से नजर आएगी चंद्रयान-2 की झलक, मुख्य आकर्षण रहेगी चंदननगर की विश्वविख्यात लाइट, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी की थीम