क्या हुआ जब जंगल छोड़ गांव में घुसे गजराज? .....जानिए यहां कैसे अटक गई ग्रामीणों की सांस

WEST BENGAL NEWS: ELEPHANT ENTERED IN VILLAGE OF BENGAL FROM FOREST , पश्चिम बंगाल के झाडग़्राम जिले की घटना, गांव में मची अफरा-तफरी, वनकर्मियों ने झाडग़्राम जिले के रामरामा जंगल की ओर खदेड़ा