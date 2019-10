मानव श्रृंखला से बताया सिंगल यूज प्लास्टिक सेहत के लिए हानिकारक कैसे? जानिए यहां

WEST BENGAL NEWS: MAHILA MANDAL SAY NO USE PLASTIC----अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार टॉलीगंज महिला मंडल का आयोजन, नवकार मंत्र से शुरू मानव श्रृंखला में स्वच्छता गीत का संगान