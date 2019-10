बंगाल में बिहार-यूपी वासी इन दिनों भारी मुसीबत में

WEST BENGAL NEWS: NO CONFIRM SEAT IN TRAIN FOR BIHAR-UP----दिवाली--छठ में घर जाने के लिए नहीं मिल रहा रिजर्वेशन, कन्फर्म टिकट नहीं मिलने से बिहार-उप्र जाने वाले यात्री हो रहे मायूस, दिवाली में 13 और छठ में करीब 18 दिन शेष बचे