कभी खाए हैं 200 से ज्यादा स्वाद के रसगुल्ले? जनिए यहां....हरी मिर्च से वोदका फ्लेवर्स के रसगुल्ले बनाने वाली स्वाति के बारे में

WEST BENGAL NEWS: SWATI MAKERS OF MORE THAN 200 FLAVOURS OF RASGULLA-बंगाल से लेकर पूरे देश में अपने विभिन्न फ्लेवर्स के रसगुल्ले के लिए मशहूर है प्रवासी उद्यमी राजस्थानी स्वाति सर्राफ , स्वाति फ्लेवर्स ऑफ रसगुल्ला में है हरी मिर्च से लेकर वोदका टेस्ट, अल्फांसो आम, पान शॉट वाले रसगुल्ले, 20 फ्लेवर के पान, 10 तरह के पेस्टी, बिजनेस वुमन डे पर पत्रिका खास रपट