पिछले 45 वर्षों से अंधेरे में डूबे गांव में जब पहुंची बिजली, तो खुशी से झूम उठे ग्रामीण

WEST BENGAL NEWS: When Electricity reached Village of BENGAL, which was submerged in darkness---डिजिटल इंडिया के दौर में भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित था गांव, पिछले 45 वर्षों से अंधेरे में डूबा था बंगाल के हुगली जिले का गांव, जब बिजली पहुंची तो खुशी से झूम उठे ग्रामीण, बंगाल के हुगली जिले के सिंगुर उपनगर के बागडांगा चिनामोड़ ग्राम पंचायत के बलरामपुर ग्राम में पहुंची बिजली, 7 दिन में दशकों पुरानी समस्या का समाधान