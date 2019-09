जब शहर घुमने निकले गजराज, तो लोगों पे आई आफत, जानिए यहां.....

WEST BENGAL NEWS: WHEN ELEPHANT WALKED IN CITY OF BENGAL--पश्चिम बंगाल के झाडग़्राम शहर के विभिन्न इलाकों में गजराज ने उत्पात मचाया, खानाकूल जंगल से निकल खडग़पुर शहर, मंडी और रेलवे स्टेशन जा पहुंचा, शहर के एक इलाके में किया भ्रमण, झाडग़्राम शहर में मचाया उत्पात