West Bengal Assembly Elections 2021: चुनाव प्रचार के दौरान भड़की नुसरत जहां, बोली- इतना तो मैं ममता बनर्जी के लिए भी नहीं करती...

कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 (West Bengal Assembly Elections 2021) के दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रेल को है। दक्षिण 24 परागना, बांकुड़ा तथा पूर्व एवं पश्चिम मिदनापुर जिले की 30 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 30 मार्च दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। भाजपा और तृणमूल दोनों पार्टियां जोरशोर से प्रचार में जुटी हुईं हैं। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सभी की कोशिश है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाई जाए। इसी क्रम में सभी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वीडियो में तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jhan) एक कार्यक्रम के दौरान गुस्सा करते दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को ट्वीट कर बीजेपी ने तंज किया है।





TMC MP Nusrat Jahan " I can't do rally for more than 1 hour, I don't even do it for CM"😆 #MamataLosingNandigram pic.twitter.com/p0jOm4iy03