West Bengal News Hindi: पानागढ़ आर्मी कैंप की एम्बुलेंस गुड़ाप में पलटी...एक की मौत, 5 घायल

West Bengal News Hindi: पानागढ़ आर्मी कैंप की एम्बुलेंस गुड़ाप में पलटी...एक की मौत, 5 घायल

कोलकाताPublished: Oct 26, 2023 06:55:46 pm Submitted by: Mohit Sabdani

पश्चिम बंगाल (west bengal) के पानागढ़ आर्मी कैंप (panagarh army camp) की एम्बुलेंस गुरूवार को हुगली (hooghly) जिले के गुड़ाप (gurap) के पास 19 नंबर हाईवे पर दुर्घटना ग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सेना के एक जवान की मौत हो गई और पांच अन्य जवान घायल बताए जा रहे हैं।

west bengal panagarh army camp ambulance overturns in gurap hooghly one dead and five injured

