कश्मीर में आतंकी हमला, ममता बनर्जी ने क्या कहा..

कोलकाता

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मंगलवार को हुए हमले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के पांच लोगों की मौत हो गई। चार जने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। पांचवा गंभीर रूप से घायल था। अस्पताल में दम टूट गया। घटना को दुखद बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए पांच मजदूरों के परिवारों को मदद देने का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री ने मजदूरों की हत्या को क्रूर बताते हुए घटना पर दुख व्यक्त किया है। ममता ने अपने ट्विटर हैंडल पर पर लिखा,‘‘कश्मीर में नृशंस हत्याओं से हम स्तब्ध और अत्यंत दुखी हैं। मुर्शिदाबाद के पांच कामगारों ने अपनी जान गंवा दी। कोई भी सांत्वना मृतक के परिवारों के दुख को दूर नहीं कर सकता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ दुख की इस घड़ी में उनके परिवारों को सभी तरह की मदद दी जाएगी।’’





West Bengal: Family & friends of the five labourers (who were shot dead by terrorists in Kulgam, Jammu and Kashmir yesterday) in mourning in Murshidabad. pic.twitter.com/oeVbHxubnk