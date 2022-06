पश्चिम बंगाल : प्रभुत्व कायम करने की लड़ाई था बीरभूम हिंसा का प्रमुख कारण



West Bengal: The fight for dominance was the main reason for the Birbhum violence

-सीबीआइ ने अपने आरोप पत्र में किया खुलासा, अवैध तरीके से धन संग्रह पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे दो गुटों के लोग, 21 मार्च को 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, भादु शेख, पलाश शेख और सोना शेख के बीच चल रही थी प्रतिद्वंद्विता

कोलकाता Published: June 20, 2022 11:55:19 pm

कृष्णदास पार्थ .

बीरभूम हिंसा के पीछे एक ही दल के दो गुटों के लोगों में प्रभुत्व कायम करने को लेकर लड़ाई थी। सीबीआइ ने अपने आरोप पत्र में इसका खुलासा किया है। सीबीआइ का मानना है कि क्षेत्र में प्रभुत्व और वाणिज्यिक वाहनों तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से धन के अवैध संग्रह पर नियंत्रण के लिए भादु शेख, पलाश शेख और सोना शेख के संगठन के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता चल रही थी। जिसका नतीजा यह है कि 21 मार्च को 9 लोगों को बोगतुई गांव में जिंदा जला दिया गया।

सीबीआइ ने इस मामले में दो अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किये हैं। सीबीआइ अधिकारियों ने शेख की हत्या में दायर आरोपपत्र में चार लोगों को आरोपी बनाया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस नेता अनारुल हुसैन समेत 18 लोगों को आगजनी के मामले में नामजद किया है।

पश्चिम बंगाल : प्रभुत्व कायम करने की लड़ाई था बीरभूम हिंसा का प्रमुख कारण

बदले की भावना से लगाई थी आग भादु शेख की मौत के बाद बोगतुई गांव में गत 21 मार्च की रात बदले की भावना से लोगों की भीड़ ने घरों पर बम फेंका और उनमें आग लगा दी थी, जिससे महिलाओं और बच्चों सहित नौ लोगों की जलने से मौत हो गई। तृणमूल कांग्रेस के रामपुरहाट पंचायत नेता शेख पर उसी दिन शाम को बम से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी।

हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। बोगतुई हिंसा और आगजनी से संबंधित अपने आरोप पत्र में संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यह शेख की हत्या का ‘सीधा नतीजा’ था। आरोप है कि शेख की हत्या के बाद उसके लोग और संगठन के सदस्यों ने गांव में विरोधियों के घरों में आग लगा दी थी। --------------- बंगाल में भारत बंद का नहीं पड़ा प्रभाव

-बस व रेलवे सेवा रही सामान्य

-हावड़ा व सियालद स्टेशन पर थी पुलिस की विशेष नजर कोलकाता . केंद्र की अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में कुछ संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया थ, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कोलकाता महानगर समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जनजीवन सामान्य रही। महानगर में परिवहन सेवाएं भी सामान्य रही। यातायात व्यवस्था प्रत्येक दिन की तरह सामान्य थी। कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न जिलों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। बंगाल पुलिस का कहना था कि हिंसा में शामिल होने वालों पर पुलिस कड़ी नजर रखी थी। हर जगह पुलिस के जवान तैनात थे। राज्य सचिवालय में भी सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सामान्य थी। पुलिस ने एक विज्ञप्ति जारी कर निर्देश दिया था कि सार्वजनिक सेवाओं और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। भारत बंद के मद्देनजर हावड़ा स्टेशन, हावड़ा ब्रिज, संतरागाछी जंक्शन, शालीमार रेलवे स्टेशन और हावड़ा के अन्य स्थानों पर पुलिस सुरक्षा कर्मी पहले से तैनात कर दिए गए थे। डीसीपी नॉर्थ हावड़ा का कहना है कि कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। हम युवाओं से भी किसी भी अप्रिय गतिविधि में शामिल नहीं होने का आग्रह किए थे। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें