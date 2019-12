लोकसभा स्पीकर ने क्यों वापस कर दी सम्मान में मिले 1 लाख की राशि? जानिए यहां.....

Why did Lok Sabha Speaker return amount of 1 Lakh received in Honour?---AKHIL BHARTVARSHIYA MARWARI SAMMELAN FOUNDATION PROGRAMME ---देश ही नहीं, विदेशों में भी है मारवाड़ी की साख, बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मारवाड़ी कभी हार नहीं मानता, वापस कर दी सम्मान के तौर पर मिले 1 लाख की राशि, अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन के 85वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मेलन के सर्वोच्च सम्मान राजस्थान व्यक्तित्व सम्मान से नवाजे गए लोकसभाध्यक्ष, बोले राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मारवाड़ी समाज की अहम