जब भोजन की तलाश में जंगल से निकले हाथियों ने डाला रोड पर डेरा, तो क्या हुआ? जानिए यहां....

WEST BENGAL NEWS: What happened when elephants came out of the forest in search of food and encamped on the road? Know here ....पश्चिम बंगाल के खडग़पुर-झाडग़्राम मुख्य सडक़ पर आधे घंटे तक सडक़ यातायात प्रभावित, वाहन चालकों और स्थानीय लोगों में दहशत, काफी मशक्कत बाद हाथियों को जंगल में खदेड़ा