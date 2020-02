कोरोना का डर क्या? चिकन और अंडे का भरपूर सेवन करें.

WEST BENGAL NEWS: What is the fear of corona? Eat plenty of chicken and eggs---पोल्ट्री उत्पादों से कोरोना फैलने की खबर गलत, वेस्ट बंगाल पोल्ट्री फेडरेशन ने किया दावा, कहा, सोशल मीडिया पर चिकेन से कोरोना वायरस फैलने की खबर फर्जी--सोशल मीडिया पर फेक न्यूज वायरल होने से चिकेन की बिक्री 50 फीसदी गिरी