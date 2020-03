....‘कोरोना से क्या डरना, इससे ज्यादा खतरनाक समाज में है वायरस’

WEST BENGAL NEWS_ .... 'What to fear from Corona, more dangerous virus is in society', कन्सर्न फॉर कोलकाता का रंगारंग होली मिलन, कलाकारों ने गीतों से बांधा समां

'What to fear from Corona, more dangerous virus is in society' कोलकाता. ...चीन से शुरू होकर न केवल एशियाई देशों, बल्कि पूरी दुनिया में महामारी बन चुके NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से डरना नहीं है, बल्कि हमें डटकर इसका मुकाबला करना है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस समाज-देश में है। ...दूर रहें जो बोली में, मिल जाते हैं होली में, गर बिगड़े रिश्ते बन जाएं तो समझो होली है। होली से संबंधित ऐसे अनेक गीतों, श्रृंगार रस की कविताओं और एक से बढक़र एक आकर्षक रंगारंग संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ कन्सर्न फॉर कोलकाता का द होली फैलोशिप कार्यक्रम शनिवार शाम रोटरी सदन में मनाया गया। मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल टैक्सेशन ट्रिब्यूनल सदस्य आईएएस सीएम बछावत और बतौर सम्मानीय अतिथि ग्रीनटेक एन्वायरन मैनेजमेंट कंपनी के सीएमडी रमाकांत बर्मन, विनीता बर्मन, नाइजर के कौन्सूल राजेन्द्र खंडेलवाल थे। प्रेसीडेंट केएस अधिकारी ने स्वागत वक्तव्य दिया। चंदा प्रहलादका ने श्रृंगार रस की कविताएं पेश कर कहा कि हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, बल्कि डटकर इसका सामना करते हुए लडऩा है। उन्होंने कटाक्ष करते हए कहा कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस हमारे बीच समाज-देश में मौजूद हैं। चंदा ने होली को समर्पित गीत...गिले-शिकवे भूला दे सारे गम, तो समझो होली है, बिगड़े रिश्ते बन जाएं, तो समझो होली है जब पेश किया, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इसी तरह ग्रीनटेक एन्वायरन मैनेजमेंट कंपनी के सीएमडी रमाकांत बर्मन ने भी ...तू मांगना सीख ले रे इन्सान.....भक्ति गीत की प्रस्तुति से मन मोह लिया। गायक सुमित रॉय, शिबोप्रिया चटर्जी, जोएता बसु, एलएन पुरोहित, रतन झावर और प्रियम बुधिया ने रंगारंग संगीतमय प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। चंदा प्रहलादका, आरती सिंह, बसंत सेठिया और अन्य कवियों ने श्रंृगार रस की कविताएं प्रस्तुत की। ग्रीनटेक एनवार्यन कंपनी की ओर से समर्थित इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोग्राम कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट नारायण जैन सहित प्रेसीडेंट केएस अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष पवन पहाडिय़ा, सचिव अशोक पुरोहित और फैलोशिप संयोजक सीमा सोंथालिया आदि सक्रिय रहे। संचालन सीमा सोंथालिया और धन्यवाद ज्ञापित अशोक पुरोहित ने किया।