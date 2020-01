जब गजराज ने फिर मचाया उत्पात, तो दहशत में आए ग्रामीण

WEST BENGAL NEWS: When Gajraj caused uproar again, villagers came in panic, पहले घुसा गांव में, फिर तोड़ डाली झोपड़ी और बोरे से धान निकाल जमकर किया भोजन , पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के ग्वालतोड़ थाने के नेगुडिया गांव में गजराज ने मचाया कहर