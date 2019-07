who know gandhi? : ‘केबीसी की तर्ज पर बापू को जानता कौन’ से रूबरू हो रहे छात्र

WHO KNOW GANDHI? QUIZ CONTEST AT KOLKATA ON PATTERN OF KBC : गांधी 150 पश्चिम बंगाल समिति के प्रवासी राजस्थानी महेश लोधा ने उठाया बीड़ा----मकसद-गांधी की जीवनी, विचार सहित उनकी जीवन शैली से छात्रों को जानकारी देना---विभिन्न स्कूलों में गांधी 150 पश्चिम बंगाल समिति समिति करा रही क्विज----अबतक कोलकाता के 12 स्कूलों में कॉन्टेस्ट