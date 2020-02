अवैध संबंध के शक में कटारी से पत्नी को मार डाला

WEST BENGAL NEWS: Wife killed by Katari on suspicion of illegal relationship, पश्चिम बंगाल के झाडग़्राम जिले के गोपीबल्लभपुर थाने के सुकाआमडाशोल गांव की घटना, आरोपी को ग्रामीणों ने दबोच पुलिस को सौंपा