पश्चिम बंगाल में लकड़ी माफियाओं ने काटे पांच हजार से भी अधीक हरे-भरे पेड़

पश्चिम मिदनापुर West Midnapore के चंद्रकोना में सरकारी परियोजना के तहत 10 बीघे जमीन पर 25 हजार पेड़ लगाए गए थे। इनमें से पांच हजार से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं wood mafia cut more than five thousand green trees । पेड़ से घने इलाके को लकड़ी माफिया wood mafia और समाजविरोधियों ने मैदान बना दिया है।

स्थानीय पुलिस अनभिज्ञ

-लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज

-सरकारी परियोजना के तहत 10 बीघे जमीन पर लगाए गए थे 25 हजार पेड़ krishna das parth kolkata. पश्चिम मिदनापुर West Midnapore के चंद्रकोना में सरकारी परियोजना के तहत 10 बीघे जमीन पर 25 हजार पेड़ लगाए गए थे। इनमें से पांच हजार से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं wood mafia cut more than five thousand green trees । पेड़ से घने इलाके को लकड़ी माफिया wood mafia और समाजविरोधियों ने मैदान बना दिया है। इस संबंध में अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुप्पी साध ली है।

पुलिस और स्थानीय प्रशासन के इस रवैए से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। स्थानीय लोग तत्काल लकड़ी माफिया और समाज विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पर लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।

जानकारी के मुताबिक, पश्चिम मिदनापुर जिला अन्तर्गत चन्द्रकोना एक नम्बर ब्लाक के मनोहरपुर दो नम्बर ग्राम पंचायत के अधीन कुलदह गांव में सरकारी परियोजना के तहत 25 हजार पेड़ लगाए गए थे। इनमें से पांच हजार से भी ज्यादा पेड़ काटकर लकडिय़ां बेच दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन में खलबली मची हुई है।

मिट्टी सृष्टि योजना के तहत लगाए गए आम-जामुन- Mangoes and berries planted under Mitti Srishti Yojana गौरतलब है कि कुलदह गांव में सरकारी प्रकल्प मिट्टी सृष्टि Mitti Srishti Yojana के तहत दस बीघे जमीन पर पच्चीस हजार पेड़ लगाये गये हैं। इनमें आम, जामुन, कटहल सहित कई फलों के पेड़ शामिल हैं। लेकिन इलाके के लकड़ी माफिया और समाजविरोधियों ने इलाके में लगाये गये पच्चीस हजार पेड़ों में से पांच हजार पेड़ों को काट दिया है। पेड़ों से घने इलाके को मैदान में तब्दील कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने दर्ज कराया मामला

इलाके के ग्रामीणों ने मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी। स्थानीय प्रशासन की ओर से पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। इस बारे में प्रशासन अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का आर्शीवाद प्राप्त-receive blessings from an influential person वहीं इलाके के ग्रामीणों का कहना है कि लकड़ी माफिया wood mafia और समाजविरोधियों ने खुलेआम इलाके में पेड़ों की कटाई की है। उन्हें किसी प्रभावशाली व्यक्ति का आर्शीवाद प्राप्त है। घटना की सटीक जांच होगी तो पूरा मामला खुलकर सबके सामने आ जायेगा। पढ़ना जारी रखे

