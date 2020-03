CORONA BENGAL ALERT_...कल चमन था आज इक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या?

CORONA BENGAL ALERT: Yesterday it was chaman, today I was stunned, what was it? ..लाकङाऊन के बाद प्रेसीडेंसी/ कालेज स्ट्रीट /कालेज स्क्वायर समेत तमाम शैक्षिक स्थानों मे छाई वीरानी , पत्रिका से खास बातचीत मे मेहनतकश वर्ग ने बयान की पीड़ा कहा, भूख_गरीबी व रोजी-रोटी का नही होता साहब लाकङाऊन , .पत्रिका ग्राउंड रपट