राम भरोसे चल रही प्राइमरी शिक्षा, खुले आसमान के नीचे झिल्ली लगाकर पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे

Children were forced to study under the open sky: जिले में वाह रे शिक्षा व्यवस्था, अंदरूनी क्षेत्र के बच्चों के लिए भवन की भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं। जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां खाली स्कूल भवन पड़े पड़े खंडहर में तब्दील हो रहे हैं वहीं जहां भवन की जरूरत है वहां बच्चों को स्कूल भवन नसीब नहीं। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। नींव मजबूत होगी तभी तो आगे पढ़ाई आसान होगी, लेकिन यहां के बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जुझना पड़ रहा है।